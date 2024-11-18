Стало известно, как в России появились олимпиады для школьников

Директор НИИ по работе со школьниками, одаренным в области точных, естественных наук и информатики, профессор РГПУ им. Герцена, Народный учитель РФ Сергей Рукшин рассказал, как появились олимпиады для школьников, и как выявить самых одаренных детей, сообщает aif.ru .

Он поделился, что олимпиады появились в нашей стране в трудный период. В 1930-е годы многие представители университетов и академической науки, а также профессора и инженерно-конструкторские специалисты ушли из жизни, а некоторая часть ученых эмигрировала. Страна остро испытывала нехватку квалифицированных специалистов. Сталин на торжественном мероприятии в честь выпускников военных академий произнес свою знаменитую фразу: «Кадры решают все».

В этот момент в Ленинграде начали проводиться первые олимпиады. Существовало правило: если человек стал победителем олимпиады, то в следующем году ему было запрещено участвовать вновь. Основная цель заключалась в том, чтобы выявить детей, обладающих способностями к глубокому и интенсивному изучению математики. Если уже удалось определить таких детей, им следовало сосредоточиться на науке.

По мнению Рукшина, два года назад стало ясно, что система ЕГЭ, негативно повлиявшая на образование в стране, привела к нехватке студентов даже на бюджетные места по научно-техническим и инженерным направлениям в вузах. Большинство выпускников школ не желают сдавать физику, математику и информатику.

В результате Россия вновь столкнулась с острым дефицитом квалифицированных технических специалистов. Отъезд программистов и выпускников научных специальностей только усугубили данную проблему. В РФ на стипендию аспиранта практически невозможно прожить, считает эксперт. По его словам, молодежь уезжает не из-за отсутствия патриотизма, а потому что стремится работать по специальности и использовать новейшие технологии.

Широко распространено мнение, что участие в олимпиадах способствует развитию творческих навыков и мышления. Однако сами олимпиады не способствуют этому, отметил специалист. Наиболее важна именно подготовка к ним, которая требует серьезного обучения — это настоящая наука. Кроме того, недостаточно лишь природных способностей: необходимо также упорство и готовность к интенсивной работе. Таким образом подготовка к олимпиадам — это сложный умственный труд, который, к сожалению, не удалось привить российским школьникам за последние два десятилетия, заключил Рукшин.