Стало известно, как в Подмосковье хозяева заботятся о домашних животных

30 ноября во всем мире отметят День домашних животных — это праздник всех, кто дарит нам свою преданность и радость. У жителей Подмосковья есть питомцы с самыми разными характерами и именами: кошки с оригинальными кличками вроде Шакшука и Мятый, собаки с запоминающимися именами Текила и Тутти-Фрутти, и даже экзотические питомцы вроде змейки Перчик. Каждый из них приносит в дом особое тепло и становится настоящим членом семьи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проявление заботы о питомцах включает не только ласку и внимание, но и обеспечение их безопасности. Регулярная вакцинация защищает животных от опасных заболеваний, а регистрация помогает быстро найти питомца в случае его потери. С начала 2025 года в Московской области зарегистрировали более 34 тыс. питомцев, а общее количество учтенных животных достигло 45 тыс. Ветеринары провели вакцинацию против бешенства для 68 тыс. собак и 45 тыс. кошек, обеспечив защиту как животных, так и жителей региона.

В регионе работают 85 государственных ветеринарных клиник, где можно провести регистрацию, вакцинацию и полный осмотр питомца.

Кроме того, с 25 октября 2025 года владельцы собак могут оформить учет онлайн через портал госуслуг, подготовив фото питомца и документы с номером чипа.

Регулярная забота о здоровье — вот что поможет сохранить довольный вид ваших Булочек, Шреков и Тирамису, обеспечив им долгую и счастливую жизнь рядом с хозяевами.

