Стало известно, как в Москве выпускают пищевую продукцию

Московские производители пищевой продукции год от года увеличивают выпуск продукции и разрабатывают новинки. Они производят готовую еду, напитки, молочную и мясную продукцию, а также многое другое, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что всего пищевую отрасль города составляют 290 предприятий, на которых трудятся более 60 тыс. человек.

«Только за первые 7 месяцев 2024-го предприятия увеличили производство продуктов питания на 3,3%. Растет выпуск как в традиционных категориях, таких как мясная и рыбная продукция, так и в относительно молодых для столичного рынка: например, кофе, готовая еда», — отметил Гарбузов.

Так, компания «Кофе МАДЕО» начала производить новую линейку продукции. Помимо классического кофе, на предприятии изготавливают кофе с добавлением натуральных ингредиентов и экстрактов.

Как отметил генеральный директор компании Дмитрий Левин, предприятие специализируется на производстве свежеобжаренного кофе уже около 20 лет. Сейчас в ассортименте предприятия более 260 наименований продукции.

«Мы регулярно разрабатываем новинки и недавно начали производство с добавлением МСТ масла. Оно содержит в себе насыщенные жирные кислоты, которые положительно действуют на организм человека и способствуют здоровому и активному образу жизни», — рассказал Левин.

Другое предприятие Москвы производит готовую еду и кулинарию. В первом полугодии текущего года оно выпустило свыше 1,5 т продукции.

В компании отметили, что в течение последних двух лет произошло значительное развитие в направлении готовой еды. Компания занимается разработкой и производством продукции для сетевого ретейла, включая крупные компании. Сейчас в ассортименте предприятия свыше 80 позиций — вторые блюда, супы, сэндвичи и салаты. Всю продукцию можно найти в магазинах или заказать домой.

Также в Москве производят различные растительные продукты. Предприятие «Что посеешь» по итогам первого полугодия текущего года произвело порядка 3 т йогуртов из кокоса и миндаля, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.