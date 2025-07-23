Стало известно, как ухаживать за цветами в засушливый период

В период летней засухи цветы нуждаются в грамотном подходе к уходу, передает «Общественная служба новостей» .

Так, следует вносить в почву значительное количество зрелого компоста. Это впитывает и удерживает влагу в разы эффективнее, чем бедные песчаные или тяжелые глинистые грунты. Для особо проблемных, быстро пересыхающих песчаных почв, добавьте в грунт специальные гидрогели или гранулы цеолита.

Также следует отказаться от частых поверхностных опрыскиваний. Они лишь смачивают верхний сантиметр почвы и провоцирует рост поверхностных корней.

Поливать следует только рано утром или же поздно вечером. В таком случае полив будет эффективен.

Кроме этого, не следует забывать о мульчировании. Это эффективный способ защиты почвы, который поможет сократить поливы, подавить сорняки и создать благоприятные условия для растений.