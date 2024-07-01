Стало известно, как справиться с токсичным коллегой, не прибегая к увольнению

Ситуации, когда в рабочем коллективе появляется человек, преднамеренно вредящий другим сотрудникам, как показывает практика, нередки. Карьерный консультант Айгюн Курбанова рассказала, как можно бороться с токсичным коллегой, не прибегая к увольнению, сообщает «Секрет фирмы» .

Первым шагом можно выяснить, кто именно «невзлюбил» сотрудника. Это может быть не тот, кто уже был пойман на пакостях, а более скрытный коллега, который распространяет о вас слухи.

Затем важно проанализировать, что послужило поводом для возникновения конфликта. Вероятно, жертва ненароком задела или обидела этого человека при первой встрече. Иногда достаточно прямого разговора и извинений, чтобы прекратить травлю, говорится в статье.

«Еще один мотив — недостаток внимания. Возможно, вы постоянно забываете позвать коллегу на обед или никогда не даете высказаться сотруднику во время общего собрания?» — предположила Курбанова.

В таких ситуациях также стоит формировать вокруг себя блок поддержки из единомышленников и заручаться помощью руководства компании.

Кроме того, в некоторых случаях рекомендуется вовсе не реагировать на провокации. Обидчику может надоесть, если он не будет эмоционально подпитываться от слез и скандалов жертвы, и нападки прекратятся.