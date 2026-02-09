Стало известно, как сообщения в мессенджере могут привести к ответственности

Адвокат Еременко предупредила о штрафах за оскорбления в переписках

Адвокат Нина Еременко рассказала, что сообщения в мессенджерах, включая голосовые, могут стать основанием для административного штрафа за оскорбления, если их содержание будет признано унижающим достоинство, сообщает Газета.ru .

Еременко пояснила, что в соответствии со статьей 5.61 КоАП РФ оскорблением считается унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной форме, противоречащей нормам морали. По ее словам, не всегда легко отличить оскорбление от эмоционального высказывания: отправитель может считать сообщение допустимым, а адресат — оскорбительным.

В спорных случаях проводится экспертиза, которая оценивает смысл, форму и контекст высказываний. Еременко подчеркнула, что важны место, обстоятельства, время и форма общения, а также конкретные слова. Фразы, сказанные без учета контекста, могут быть расценены как оскорбительные.

Поводом для рекомендаций стала история из Москвы: женщина отправила собеседнице в Telegram аудиосообщения с оскорблениями, после чего получательница обратилась в прокуратуру. Суд признал отправительницу виновной и назначил штраф 3 тыс. рублей.

Еременко напомнила, что в условиях активного использования цифровых каналов важно внимательно относиться к формулировкам в переписке.

