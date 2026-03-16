Стало известно, как шибки в трудовой книжке могут снизить размер пенсии

Налоговый юрист Татьяна Вахрамян предупредила, что ошибки в трудовой книжке могут привести к потере части стажа и уменьшению пенсии, сообщает Общественное Телевидение России .

Даже одна неверная дата или число в трудовой книжке способны «вычеркнуть» месяцы и годы работы из расчета стажа. По словам Вахрамян, часто встречаются записи без номера приказа, подписи или печати, а также ошибки в фамилии и имени, особенно после смены фамилии. Со временем записи могут выцветать, а предприятия — ликвидироваться, что усложняет подтверждение стажа.

В 2026 году для страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). До 2002 года периоды работы подтверждаются трудовой книжкой или справками, после — учитываются только годы, за которые работодатель платил взносы. В стаж также включают службу в армии, декрет и уход за пожилыми и людьми с инвалидностью.

Член комитета Госдумы Алексей Говырин отметил, что расхождения в ФИО или дате рождения с паспортом и СНИЛС могут привести к приостановке учета стажа. Если работодатель менял название и не отразил это в книжке, у Соцфонда также возникают вопросы.

Исправлять ошибки должен работодатель, внесший запись: прежнюю признают недействительной и оформляют новую со ссылкой на приказ. Если компания ликвидирована, документы можно запросить в архиве.

Проверить учтенный стаж и ИПК можно через личный кабинет Соцфонда на «Госуслугах». Юрист советовала делать это заранее, чтобы успеть внести корректировки.

