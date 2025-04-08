Стало известно, как сделать путешествие с младенцем наиболее комфортным

С наступлением весны многие семьи начинают планировать летний отдых. Поездка с младенцем может стать испытанием не только для путешественников, но и для попутчиков. Какой вагон поезда выбрать, как подготовить ребенка к перепадам давления в самолете, что нужно обязательно взять с собой, как сделать поездку комфортной и безопасной — рассказали эксперты сервиса по бронированию жилья «Авито Путешествия».

Поездка с младенцем на поезде

Плюсы: убаюкивающий стук колес, возможность погулять по вагону, чтобы развлечь малыша.

Минус: железнодорожные поездки могут быть долгими и утомительными, поэтому важно разумно подойти к выбору маршрута.

Для путешествия с младенцем оптимален выбор нижней полки в купе в одноэтажном поезде или нижней полки на первом этаже двухэтажного поезда. В плацкарте меньше места и личного пространства, на втором этаже двухэтажного поезда — небольшая высота потолка, что затрудняет уход за малышом.

Если все-таки предстоит ехать на верхней полке с детьми постарше, то следует обезопасить ребенка с помощью специальных креплений. Можно использовать спецбортик-ограничитель для поезда, который крепится с помощью ремней к краю полки.

Как справиться с шумом в поезде?

Железнодорожные шумы — одна из главных проблем для родителей с младенцами. Детские наушники с шумоподавлением — незаменимая вещь в поезде. Выбирайте модели, разработанные специально для малышей с мягкими амбушюрами и безопасным уровнем шумоподавления.

Путешествие с младенцем на самолете

Авиакомпании предлагают различные условия и опции для пассажиров с детьми. Для малышами до 2 лет, которые не занимают отдельное место, часто предусмотрена бесплатная перевозка. Дети в возрасте от 2 до 12 лет могут получить скидку на билет, обычно около 50% от тарифа взрослого.

Большинство авиакомпаний позволяют бесплатно провозить детские коляски, не входящие в норму багажа. Дополнительно для младенцев без места может быть предоставлена отдельная норма багажа, обычно около 10 кг.

Как справиться с перепадами давления при взлете и посадке?

Перепады давления — главная причина боли в ушах у младенцев во время полета. Воздух в среднем ухе не успевает выравниваться с давлением в салоне, что может вызвать дискомфорт. Самый эффективный способ избежать проблем — кормление ребенка во время взлета и снижения.

Кроме этого, за 30 минут до взлета и посадки следует закапать в нос ребенку солевой раствор — это поможет увлажнить слизистую, не стоит позволять малышу спать во время снижения самолета. Также если ребенок плачет — не паникуйте, плач с открытым ртом помогает выравнивать давление.

Чтобы защитить младенцев от сухого воздуха в самолете, можно использовать физиологический солевой раствор в виде спрея каждые 2-3 часа полета, взять с собой увлажнитель-спрей для лица, а еще использовать детские гипоаллергенные влажные салфетки для протирания лица и ручек.

Путешествие с младенцем на машине

Автомобильное путешествие дает больше свободы, но требует тщательного планирования маршрута с учетом потребностей малыша. Главное правило безопасности — специальное автокресло группы 0+ (до 13 кг). Оно должно быть установлено против хода движения на заднем сиденье.

Многие младенцы страдают от укачивания в машине. Чтобы уменьшить этот эффект, старайтесь ехать плавно, без резких торможений и поворотов. Планируйте маршрут по ровным дорогам.

Полезные советы для автопутешествия:

• Устанавливайте солнцезащитные шторки на окна с УФ-фильтрацией.

• Возьмите с собой переносной мини-вентилятор для жаркой погоды.

• Установите зеркало для наблюдения за ребенком во время движения.

• Подготовьте аптечку с жаропонижающим, антигистаминными, пластырями.

• Держите под рукой пакеты на случай рвоты и запасную одежду.

• Не забудьте о термосе с горячей водой для подогрева бутылочек.