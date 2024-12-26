Стало известно, как россияне готовят традиционные новогодние салаты

Согласно опросу, проведенному среди россиян различных возрастов, практически все респонденты предпочитают на Новый год готовить традиционные салаты. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Пятерочка Доставка».

Онлайн-опрос показал, что 94% респондентов готовят на новогодний стол оливье, 88% — селедку под шубой, 87% — винегрет и 80% — крабовый салат.

Помимо салатов россияне готовят и другие праздничные блюда. Среди опрошенных 79% ставят на новогодний стол холодец. Маслины покупают 69% опрошенных, а оливки — 64%.

Главный новогодний салат — оливье —готовят разными способами. Около 50% опрошенных считают, что главным ингредиентом блюда должна быть вареная колбаса, 18% кладут в него говядину, а 14% — курицу. При этом 1,5% респондентов предложили собственные варианты — рябчика, индейку, утку, кальмаров, лосось и другую рыбу. Среди участников опроса 95% убеждены, что в салате должен быть зеленый горошек, 63% добавляют лук, а 37% готовят салат без него. Для небольшой кислинки в салат раньше клали яблоко, однако теперь около 87% участников этого не делают. Без моркови оливье готовит 21% опрошенных.

Селедку под шубой, которая является вторым по популярности новогодним салатом, также готовят различными способами. Среди опрошенных 57% сначала кладут картофель, а 43% — сельдь. Около 66% кладут в салат свежий лук. Каждый пятый добавляет маринованный, а 1,4% — жареный. Без лука блюдо готовит каждый десятый.

Еще одним популярным блюдом является винегрет, который 91% опрошенных заправляют подсолнечным маслом, а 9% — майонезом. Квашеную капусту используют 35%, а 65% — маринованные или соленые огурцы.

Для приготовления крабового салата 60% используют рис. Без риса это блюдо больше всего популярно в Краснодаре — такой вариант выбрали 50% опрошенных из региона. В других регионах без риса салат делают около трети респондентов. 82% опрошенных не добавляют капусту, 51% кладет укроп, 49% — зеленый лук, петрушку — каждый четвертый, а кинзу — 8%. Свой вариант предложили 16% опрошенных — они добавляют в блюдо китайскую капусту, салатные листья или вообще не используют зелень.

«Традиционные новогодние споры в соцсетях можно заканчивать: побеждает вареная колбаса и зеленый горошек в оливье, рис в крабовом салате и холодец на столе. По результатам исследования можно заметить, что большинство россиян придерживается традиционных, привычных с детства вариантов приготовления новогодних салатов, предпочитая не экспериментировать. Для их приготовления нужно закупаться картофелем, морковью, свеклой и другими ингредиентами, которые тяжело нести самому. Поэтому многие выбирают доставку из магазина: за полчаса курьер привезет сумки со всем необходимым и не придется тратить на это время и силы», — сказали представители сервиса «Пятерочка Доставка».