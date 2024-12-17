Стало известно, как развивались отношения Тиммы и Седоковой до гибели спортсмена

Баскетболист Янис Тимма, бывший супруг экс-солистки «ВИА Гра» Анны Седоковой, был найден мертвым в подъезде столичного хостела 17 декабря. Предварительная версия — самоубийство после развода. Стало известно, как развивались отношения пары и что привело к такому исходу, сообщает «ФедералПресс» .

Накануне трагедии Тимма поздравил Анну с днем рождения, но рядом с ним обнаружили iPhone с просьбой о звонке к ней. Спортсмен в последние месяцы делился депрессивными постами, выражая недовольство отношениями и заявляя о том, что не хочет жить.

Седокова объявила о намерении развестись 16 октября 2024 года, отмечая, что решение вызревало в ней два года. Она подчеркнула важность освобождения от отношений, приносящих страдания. В интервью Анна поделилась ощущением внутренней и внешней трансформации после развода, попросив поклонников не разжигать сплетни.

Их знакомство произошло в 2019 году во время открытия бара Седоковой. Вскоре пара начала встречаться, несмотря на сложные обстоятельства — Тимма не успел развестись с первой женой.

В 2020 году они обручились, но с течением времени возникли проблемы: финансовые трудности и разлука из-за его работы в США серьезно подорвали их отношения. В феврале 2024 года Седокова призналась о многократных расставаниях за годы совместной жизни.