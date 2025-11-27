Стало известно, как проверяют качество питания в больницах и школах Подмосковья

С начала 2025 года специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели мониторинг организации питания в государственных социальных учреждениях региона. За 10 месяцев 2025 года сотрудники ведомства осуществили 136 выездов, в ходе которых проверили 38 медицинских учреждений и 98 объектов образования на качество питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ходе мероприятий особое внимание уделялось соответствию рационов утвержденным меню, соблюдению норм хранения продуктов, наличию необходимой документации и отсутствию запрещенных или просроченных продуктов. В октябре мониторинговая работа продолжилась в 13 округах, включая Балашиху, Клин, Жуковский, Серпухов, Химки и другие муниципалитеты.

В ходе 14 выездных мероприятий специалисты выявили 13 нарушений, из которых 11 зафиксированы в государственных образовательных организациях и 2 — в учреждениях здравоохранения. Суммарно с начала года зафиксировано 115 нарушений. Министерство держит на контроле качество питания в государственных школах, детских садах, больницах, детских домах и пансионатах для пожилых людей. На текущий момент все нарушения устранены.

Работа по мониторингу качества питания в государственных социальных учреждениях ведется на постоянной основе. Проведение регулярных выездов позволяет оперативно реагировать на возможные нарушения и обеспечивать высокие стандарты питания в учреждениях социальной сферы. Все выявленные нарушения берутся на контроль до полного устранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.