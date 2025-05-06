Стало известно, как пройдет очный «Бессмертный полк» в Петербурге в 2025 году

Стало известно, как будет организовано шествие «Бессмертный полк» в Петербурге

Известно, что шествие состоится очно 9 мая 2025 года. Принять участие в нем смогут более миллиона желающих.

Сбор участников начнется на площади Александра Невского в 10:30 утра 9 мая, сама акция стартует в 14:00. Колонна будет идти по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где впоследствии в 15:00 начнется праздничный концерт.

Во главе шествия в сопровождении роты почетного караула в ретроавтомобиле покажут Звезду города-героя Ленинграда в защитном боксе. Следом за ними пройдет торжественная знаменная группа с флагом Российской Федерации, копией Знамени Победы и флагом Санкт-Петербурга.

Также в головной части шествия на ретроавтомобилях провезут ветеранов Великой отечественной войны, их будут сопровождать волонтеры на случай срочной помощи. Далее за автомобилями пройдут ветераны СВО со своими семьями и портретами родственников-участников ВОВ.

Затем проследуют символы фронтов: 10 штандартов Рабоче-крестьянской Красной армии. Замкнут главу шествия жители и гости Северной столицы с портретами своих родственников. Увеличенную копию Знамени Победы понесут волонтеры Победы, а растяжку «Бессмертного полка» — юнармейцы.

«Три года назад в шествии приняли участие около миллиона человек. В этом году мы, скорее всего, ожидаем точно не меньше, поскольку дата юбилейная и очень важная. Все профильные службы усиленно готовятся, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне», — добавил заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Дмитрий Елькин.