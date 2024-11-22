Стало известно, как продвигать онлайн свое дело в сфере строительства и ремонта

Сфера ремонта и строительства в России уверенно растет — спрос на услуги отделки и ремонта в III квартале текущего года вырос почти на 25%. При таких условиях особенно важно уметь эффективно продвигать свой бизнес, особенно через онлайн-платформы, которые могут открыть новые возможности для готовых пользоваться их потенциалом. Согласно данным исследования агентства ORO и «Авито Услуг», 37% строителей и 41% ремонтников пользуются онлайн-инструментами с целью продвижения, сообщила пресс-служба «Авито».

Благодаря онлайн-платформам можно получить доступ к широкой аудитории, укреплять доверие клиентов, отслеживать результаты рекламы, работать с отзывами и быстро реагировать на изменения рынка. Эксперты поделились практическими советами, способными помочь специалистам по ремонту и строительству в эффективном продвижении своих услуг в интернете:

Начать следует с оформления профессионального профиля. Нужно добавить качественные фотографии собственных работ. Фотографировать с использованием разных ракурсов требуется все этапы, в том числе «до» и «после». Портфолио лучше разделить по типам услуг, снабдить их подробными описаниями и регулярно добавлять новые проекты. Чтобы работы выглядели привлекательно, потребуется инвестировать в профессиональную фотосъемку. Также нужно публиковать кейсы, в которых подробно объясняются процессы и результат. Важно собирать отзывы по каждому завершенному проекту и оперативно отвечать на них, даже если они негативные. Будет полезно попросить довольных клиентов сделать рекомендации. В работе над репутацией следует следить за рейтингом на платформах и стараться удерживать его выше 4,7. Нужно демонстрировать лицензии и сертификаты, подтверждающие квалификацию. Поможет ведение блога с советами по ремонту и рассказами о контроле качества, технологиях и материалах. Публиковать следует полезный контент, демонстрирующий экспертность. Полезны использование сезонных спецпредложений и создание акционных пакетов. Нужно разработать решения для разных бюджетов, а новым клиентам предлагать скидки на первый заказ или бесплатные консультации. Нужно обеспечить быструю обратную связь с ответами на запросы в течение 15 минут. Ключевую роль в успешном ведении бизнеса играют доверие и лояльность клиентов. Готовность исправить ошибки, быстрая обратная связь и постоянное внимание к качеству услуг помогают выстраивать с клиентами долгосрочные отношения.

Онлайн-продвижение — реальная возможность развивать бизнес. Для желающих глубже разобраться в теме 26 ноября состоится конференция «Авито Услуг» о сфере строительства и ремонта. Присоединиться к ней можно и онлайн. На конференции будут обсуждать тренды, современные инструменты и возможности рынка. Подробности можно узнать по ссылке: https://remontconf.avito.com/.