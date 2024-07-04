Стало известно, как продукция ОЭЗ Москвы обеспечивает безопасность граждан

Инновационная продукция, которую производят компании особой экономической зоны «Технополис Москва», как улучшает и делает более комфортной жизнь граждан, так и обеспечивает их безопасность, включая защиту от киберугроз. За время работы ОЭЗ информационно-коммуникационные предприятия из сферы кибербезопасности выпустили продукции на 50 млрд рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что в «Технополисе Москва» информационно-коммуникационными технологиями занимаются 14 резидентов. В целях импортозамещения они разрабатывают и выпускают средства криптографической защиты информации и кибербезопасности, программные продукты и телеком-оборудование.

«За время деятельности ОЭЗ столицы они создали более 1,3 тыс. рабочих мест и вложили в свои проекты свыше 13 млрд рублей. Их продукция активно используется в государственном и коммерческом секторе», — сказал Гарбузов.

Решениями компании «С-Терра СиЭсПи» обеспечивается защита каналов связи во время межсетевого взаимодействия внутри корпоративной сети и между дата-центрами. Также обеспечивается безопасная работа удаленных и мобильных пользователей. Продукты компании применяют в организации защищенного доступа к госинформационным системам, а также с целью защиты объектов критической инфраструктуры. Среди клиентов предприятия — государственные организации регионального и федерального уровней, финучреждения и крупные производственные холдинги.

Другой резидент ОЭЗ, компания «НИИМЭ», в текущем году сертифицировала собственную разработку в сфере криптозащиты информации на объектах критической инфраструктуры. Программно-аппаратный комплекс предприятия создан для защиты передачи данных по интернету. Продукт полностью российский, в том числе его алгоритмы шифрования и ПО. Устройство разработали на базе российской микросхемы «первого уровня» — в данном чипе не используются схемотехнические решения заграничных компаний.

Еще одна компания из особой экономической зоны занимается разработкой и производством передовых систем наблюдения и обнаружения в инфракрасном и видовом свете. Тепловизоры изготавливают для энергетических объектов, например, гидроэлектростанций.

На базе ОЭЗ также разработаны видеорегистраторы с применением нейросети, анализирующей видео в реальном времени. Устройства обеспечивают более высокий уровень точности распознавания лиц, идентификации событий и объектов.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, большое количество систем безопасности, производимых в особой экономической зоне, разрабатывают с использованием нейросетевых технологий. Благодаря этому обеспечивается принципиально иной уровень защиты.

«Так, компания-резидент „Диагностика М“, выпускающая досмотровое оборудование, в первом квартале 2024 года запустила серийное производство интроскопов с функцией искусственного интеллекта. Разработчики компании создали нейронную сеть, которая на базе более пяти миллионов реальных изображений багажа, полученных на российских транспортных объектах, обучена распознавать опасные и запрещенные предметы, а также их фрагменты в самых различных ракурсах», — рассказал Дегтев.

Он добавил, что инновационную продукцию компании применяют и на российском, и зарубежном рынках.

«За время деятельности в ОЭЗ столицы объем выпущенной высокотехнологичной продукции компании превысил 5,3 млрд рублей. В целом резиденты сектора информационно-коммуникационных технологий произвели продукции почти на 50 млрд рублей», — уточнил Дегтев.

По словам генерального директора компании Павла Лебедева, на сегодняшний день на государственной границе России работают 7 высокотехнологичных порталов, которые создали в «Технополисе Москва». Речь идет об уникальном оборудовании, которое разработала и реализовала компания «Диагностика-М». С его помощью можно досматривать 20 транспортных средств в час сразу в двух ракурсах, при этом 100% транспорта находятся в непрерывном движении и не нуждаются в разгрузке.

«Сейчас на территории ОЭЗ предприятие продолжает строительство нового производственного корпуса. Его ввод в эксплуатацию позволит кратно увеличить объем выпускаемой продукции и полностью закрыть потребности в современном досмотровом оборудовании отечественного производства на ключевых объектах критической инфраструктуры не только Москвы, но и других регионов России», — отметил Лебедев.