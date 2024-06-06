Стало известно, как преодолеть кризис семейного выгорания
Психолог Андрей Клеверин озвучил рекомендации по выходу из ситуации семейного выгорания — состояния, характеризующегося частыми конфликтами, неудовлетворенностью жизнью и постоянным недовольством близким человеком.
По словам эксперта, главная причина таких кризисов в отношениях — неумение людей правильно обсуждать возникающие проблемы и находить компромиссы.
В случае, если самостоятельно наладить продуктивный диалог не получается, специалист посоветовал обращаться за помощью к семейному психологу.
«К сожалению, правильным механизмам взаимодействия в семье у нас пока не учат», — отметил Клеверин в эфире радио Sputnik.
При этом психолог предостерег от распространенной ошибки — разъезда. По его словам, временное разделение лишь ненадолго снизит напряжение, но не решит глубинные проблемы.
Вместо этого Клеверин порекомендовал сосредоточиться на проговаривании недосказанностей и изменении моделей взаимодействия.