Стало известно, как преодолеть кризис семейного выгорания

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Психолог Клеверин: разъезжаться при семейном выгорании не стоит

Психолог Андрей Клеверин озвучил рекомендации по выходу из ситуации семейного выгорания — состояния, характеризующегося частыми конфликтами, неудовлетворенностью жизнью и постоянным недовольством близким человеком.

По словам эксперта, главная причина таких кризисов в отношениях — неумение людей правильно обсуждать возникающие проблемы и находить компромиссы.

В случае, если самостоятельно наладить продуктивный диалог не получается, специалист посоветовал обращаться за помощью к семейному психологу.

«К сожалению, правильным механизмам взаимодействия в семье у нас пока не учат», — отметил Клеверин в эфире радио Sputnik.

При этом психолог предостерег от распространенной ошибки — разъезда. По его словам, временное разделение лишь ненадолго снизит напряжение, но не решит глубинные проблемы.

Вместо этого Клеверин порекомендовал сосредоточиться на проговаривании недосказанностей и изменении моделей взаимодействия.