Стало известно, как преобразят Центральный округ Москвы
Фото - © Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планируемом благоустройстве центра столицы. Новый вид приобретет парк «Усадьба Трубецких» в Хамовниках, сообщает «Вечерняя Москва».
В парке рабочие планируют обновить детские и спортивные площадки. Также в «Усадьбе Трубецких» построят зону для дрессировки собак, где будет предусмотрен тоннель, горки, качели-балансир, кольца и разные препятствия.
Помимо этого, будет преображена территория школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице. Там оборудуют две спортплощадки с резиновым покрытием.
«Одна из них будет универсальной — для игры в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол. Другая — для занятий воркаутом», — рассказал Собянин.
Пространство возле здания ТАСС на Тверском бульваре тоже заиграет новыми красками. Так, перед входом в информационное агентство появятся современные выставочные стенды с медиаэкранами, отметил градоначальник.