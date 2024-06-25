Стало известно, как преобразят Центральный округ Москвы

В парке рабочие планируют обновить детские и спортивные площадки. Также в «Усадьбе Трубецких» построят зону для дрессировки собак, где будет предусмотрен тоннель, горки, качели-балансир, кольца и разные препятствия.

Помимо этого, будет преображена территория школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице. Там оборудуют две спортплощадки с резиновым покрытием.

«Одна из них будет универсальной — для игры в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол. Другая — для занятий воркаутом», — рассказал Собянин.

Пространство возле здания ТАСС на Тверском бульваре тоже заиграет новыми красками. Так, перед входом в информационное агентство появятся современные выставочные стенды с медиаэкранами, отметил градоначальник.