Стало известно, как представители разных стран мира экономят на повседневных расходах

Пример целенаправленного накопления демонстрирует 34-летняя японка Саки Тамогами, которой удалось к своему возрасту приобрести три дома. Для достижения этой цели девушка пошла на серьезные жертвы: она тщательно отслеживала скидки, готовила всю еду дома, предпочитая тратить не более 50 иен (около 30 рублей) за один прием пищи, а обновление гардероба считала излишней роскошью. Мебель Саки находила на свалках, а доходы от продажи волос в салонах красоты также направляла на сбережения. Такой режим экономии позволил ей купить первый дом уже в 27 лет.

В Великобритании, согласно опросам, каждый седьмой житель страны сушит чайные пакетики для их повторного использования. Около трети британцев предпочитают стричься самостоятельно, чтобы сэкономить на походах в парикмахерскую, а также берут маленькие порции соусов из кафе вместо покупки целой упаковки. Кроме того, четверть жителей Великобритании вместо горячего ужина питаются кукурузными хлопьями.

Особенность американцев — привычка прикладывать к подарку чек, чтобы одариваемый мог при необходимости вернуть или обменять презент. Жители США также стараются делать покупки продуктов оптом, получая скидки, и избегают импульсивных приобретений.