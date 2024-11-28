Стало известно, как правильно ухаживать за питомцами в холодное время

Грумер Казимова: длинная шерсть у питомцев не защищает их от холода

Зимой владельцы собак сталкиваются с проблемами, связанными с реагентами на дорогах и снежными комками в шерсти. Профессиональный грумер Дарья Казимова из сети салонов «Чехвост» рассказала о том, как заботиться о питомцах в холодное время года, сообщает Газета.ru .

«Первое, на что стоит обратить внимание, чтобы уберечь лапы зимой — это химические реагенты, используемые для обработки тротуаров и дорог», — отметила эксперт.

Они могут вызывать дискомфорт и даже травмы у собак. Если питомец случайно съест реагент, это может привести к интоксикации и даже смерти.

Для защиты лап лучше всего использовать специальную обувь, которая предотвращает контакт с реагентами и образованием снежных комков. Также важно регулярно стричь шерсть на лапах до уровня подушечек, чтобы избежать повреждений. Казимова развеяла миф о том, что длинная шерсть защищает от холода: некоторые породы требуют груминга для здоровья.

Кроме того, собаки в отопляемых помещениях нуждаются в увлажнении кожи и регулярном мытье с питательными средствами. Прогулки рекомендуется планировать при температуре от -5 до -15 градусов. Животные из теплых стран должны носить теплую одежду зимой, а для собак с мягкой шерстью лучше выбирать гладкие подкладки, чтобы избежать колтунов.