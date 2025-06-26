Стало известно, как правильно применять энзимную пудру для лица и тела
Косметический рынок постоянно пополняется новинками, и производители уверяют, что их продукты — настоящий прорыв в уходе. Например, энзимную пудру рекламируют как универсальное средство: она очищает поры, отшелушивает, питает и осветляет кожу. Изначально ее рекомендовали только для лица, но сейчас появились новые способы применения — на теле и даже коже головы в сочетании с шампунем. Пользователи обещают идеальную чистоту «до скрипа», избавление от перхоти, прыщей и вросших волос. О правильном использовании энзимной пудры сообщила Общественная служба новостей.
Что такое энзимная пудра?
Это средство азиатского происхождения, основу которого составляют натуральные ферменты (энзимы) из растений — папайи, ананаса, черники. Они мягко разрушают связи между омертвевшими клетками, бережно отшелушивая и осветляя кожу.
Энзимная пудра заменяет скрабы, пилинги и пенки, действуя при этом деликатнее. Это белый порошок без отдушек и абразивных частиц, который разводят водой до состояния пенки или наносят на спонж для глубокого очищения.
Кому подойдет?
Благодаря мягкому воздействию пудра подходит для всех типов кожи, включая сухую, комбинированную и чувствительную. Ее используют:
- для глубокого очищения и борьбы с акне;
- осветления кожи и придания свежести;
- профилактики врастания волос после депиляции;
- устранения шелушения и сухости.
Как применять?
Энзимы активируются только в теплой воде. Перед использованием 2–3 мл пудры смешивают с водой до консистенции кашицы.
Порядок нанесения:
- Очистите кожу от макияжа и загрязнений.
- Смешайте ½ ч. л. пудры с теплой водой до образования пенки или молочка.
- Нанесите на лицо (исключая область вокруг глаз), помассируйте 1–2 минуты, уделяя внимание Т-зоне.
- Смойте теплой водой.
- Завершите уход тоником и увлажняющим кремом.
Другие способы применения
- Маска — нанесите кашицу на лицо, оставьте на 3–4 минуты, затем смойте.
- Скраб — помассируйте кожу и сразу смойте.
- Для тела — смешайте с гелем для душа, нанесите и смойте.
- Для кожи головы — добавьте в шампунь, вотрите в корни, затем смойте. Это придаст объем и поможет против перхоти.