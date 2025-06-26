сегодня в 17:47

Стало известно, как правильно применять энзимную пудру для лица и тела

Косметический рынок постоянно пополняется новинками, и производители уверяют, что их продукты — настоящий прорыв в уходе. Например, энзимную пудру рекламируют как универсальное средство: она очищает поры, отшелушивает, питает и осветляет кожу. Изначально ее рекомендовали только для лица, но сейчас появились новые способы применения — на теле и даже коже головы в сочетании с шампунем. Пользователи обещают идеальную чистоту «до скрипа», избавление от перхоти, прыщей и вросших волос. О правильном использовании энзимной пудры сообщила Общественная служба новостей .

Что такое энзимная пудра?

Это средство азиатского происхождения, основу которого составляют натуральные ферменты (энзимы) из растений — папайи, ананаса, черники. Они мягко разрушают связи между омертвевшими клетками, бережно отшелушивая и осветляя кожу.

Энзимная пудра заменяет скрабы, пилинги и пенки, действуя при этом деликатнее. Это белый порошок без отдушек и абразивных частиц, который разводят водой до состояния пенки или наносят на спонж для глубокого очищения.

Кому подойдет?

Благодаря мягкому воздействию пудра подходит для всех типов кожи, включая сухую, комбинированную и чувствительную. Ее используют:

для глубокого очищения и борьбы с акне;

осветления кожи и придания свежести;

профилактики врастания волос после депиляции;

устранения шелушения и сухости.

Как применять?

Энзимы активируются только в теплой воде. Перед использованием 2–3 мл пудры смешивают с водой до консистенции кашицы.

Порядок нанесения:

Очистите кожу от макияжа и загрязнений. Смешайте ½ ч. л. пудры с теплой водой до образования пенки или молочка. Нанесите на лицо (исключая область вокруг глаз), помассируйте 1–2 минуты, уделяя внимание Т-зоне. Смойте теплой водой. Завершите уход тоником и увлажняющим кремом.

Другие способы применения