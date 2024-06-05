Стало известно, как правильно посадить ежевику для хорошего урожая

Ежевика — одна из самых популярных ягодных культур среди российских огородников. Однако многие начинающие садоводы сталкиваются с различными трудностями при посадке этой ягоды и испытывают проблемы с получением обильного урожая, сообщает Общественная Служба Новостей .

За несколько недель до посадки необходимо подготовить почву — разрыхлить ее и удалить сорняки. Также рекомендуется внести органические удобрения, например, компост или перепревший навоз, чтобы обеспечить достаточное питание для растений, советуют эксперты.

Далее следует выкопать посадочные ямы глубиной 50–60 см и шириной 40–50 см. После — аккуратно извлечь саженец из контейнера, расправить его корни и установить в яму, засыпав землей и уплотнив почву вокруг. Важно, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли или чуть выше, подчеркивают специалисты.

После посадки каждый куст необходимо обильно полить, чтобы почва была влажной на 30–40 см. Затем рекомендуется замульчировать приствольный круг слоем мульчи (соломы, опилок или компоста) толщиной 5–8 см.

Завершающим этапом посадки является установка опор для подвязки кустов, что облегчит дальнейший уход за растениями.