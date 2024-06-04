Стало известно, как правильно подготовить домашних питомцев к дальним поездкам

Ветеринарный врач Любовь Корочева предупредила, что при перевозке домашних животных в дальних поездках важно заранее подготовить их к путешествию.

По словам специалиста, еще за неделю до поездки нужно начать давать животному успокоительные препараты на травах, чтобы эффект накопился в организме питомца. Также важно, чтобы животное было изначально приучено хотя бы к общественному транспорту.

В дороге особое внимание нужно уделять питьевому режиму питомца. Врач посоветовала поить животное каждые 2 часа, чтобы обезопасить его от бактериальных инфекций.

«Вода обязательно должна быть бутилированная. Лучше брать с собой какие-нибудь силиконовые складные миски. Пластиковые не рекомендую, потому что если вода в пластике нагревается, то она будет уже токсичная», — предупредила Корочева в эфире радио Sputnik.

Что касается еды, ветеринар рекомендовала перевести животное на сухой корм на время поездки. Корочева также предупредила, что влажные консервы могут вызвать расстройство стула. Кроме того, стоит сократить количество еды для питомца и давать ее дробно, разбивая на каждые 6 часов.