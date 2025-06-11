Стало известно, как Петербург оказывает помощь детям из Мариуполя

После того как Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами, власти Северной столицы начали активно помогать детям, которые пережили сложное время, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

После заключения договора о городах-побратимах было принято решение, что дети из Мариуполя будут проводить летние каникулы в оздоровительных лагерях на территории Петербурга. Для детей в обязательном порядке проводят экскурсии по городу, музеям, организовывают посещение выставок, театров, цирка и различных фестивалей.

Первая группа детей из Мариуполя приехала в Петербург еще летом 2022 года. Тогда школьников встретила вице-губернатор Ирина Потехина. Чтобы ребятам было интересно и познавательно, над программой их отдыха работали лучшие педагоги. Кроме того, для юных мариупольцев организовывали сбалансированное и усиленное питание. Они также стали почетными гостями праздника «Алые паруса».

С того момента Северную столицу посетили уже тысячи детей из Мариуполя, и останавливаться на этом никто не собирается. Петербург уделяет внимание и самым юным жителям города-побратима. Молодые родители Мариуполя с 2024 года стали получать в подарок от Петербурга наборы для новорожденных.