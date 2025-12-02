Стало известно, как назвали паукообразных обезьян из нижегородского зоопарка

Жители Нижнего Новгорода приняли участие в выборе имен для паукообразных обезьян, поселившихся в зоопарке «Лимпопо», сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на представителей зоопарка.

В начале ноября зоопарк организовал онлайн-голосование для подбора имен паре паукообразных обезьян. Жители Нижнего Новгорода могли предложить свои варианты, опуская их в специальный ящик, расположенный рядом с вольером.

В результате экзотические животные получили столь же необычные имена: Чики и Шнюк.

Паукообразные обезьяны прибыли в Нижний Новгород из Венесуэлы в середине октября 2025 года. Они получили такое название из-за своих длинных конечностей, напоминающих паучьи лапы.

Данный вид приматов впервые представлен в российском зоопарке. Помимо Нижнего Новгорода, их можно увидеть только за границей. Самец и самка, которым по 8 месяцев, обитают в павильоне «Империя инков», где уже освоились и чувствуют себя комфортно.

