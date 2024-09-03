Стало известно, как наличие хобби влияет на мнение работодателя о соискателе

Опрос: 40% работодателей считают, что у соискателя должно быть хобби

400 представителей бизнеса со всей России приняли участие в исследовании. Целью опроса было выявить, как наличие или отсутствие хобби у соискателя влияет на мнение работодателя. Оказалось, что 40% российских компаний считают это важной частью резюме, сообщили в сервисе «СберПодбор» и соцсети «Одноклассники».

По мнению представителей бизнеса, информацию о хобби лучше указать в резюме отдельной графой. 39% работодателей считают, что наличие увлечения зависит от профессии, 21% респондентов посчитали, что хобби не имеет никакого отношения к работе.

65% работодателей уверены, что наличие хобби говорит о всесторонней развитости кандидата, 56% так дают оценку культуре и ценностям соискателя, а 47% по хобби человека определяют полезные навыки для работы.

29% опрошенных с помощью этой информации оценивают возможные риски при приеме кандидата на работу, еще 29% — навыки правильно распределять свое время. 3% считают, что заполнение графы «Хобби» говорит о серьезном отношении соискателя к работе.

40% компаний уверены, что информация о хобби нужна в любом случае. 21% считают, что это нужно для офисных сотрудников, 17% — для топ-менеджеров, 8% — для руководителей среднего звена, 3% — массовому персоналу и представителям рабочих профессий.

17 млн человек подписаны на группы по интересам в «Одноклассниках», следовательно, у каждого второго пользователя Сети есть хобби. Платформы с фокусом на увлечения помогают человеку найти дело по душе и единомышленников.

Самыми популярными хобби у женщин являются кулинария, садоводство, спорт, дизайн и путешествия. У мужчин — кулинария, рыбалка, авто, путешествия, спорт. Быстро растет популярность экстремальных видов спорта, каллиграфии и яхтинга.

Заместитель гендиректора «Работа.ру» и операционный директор сервисов «Подработка» и «СберПодбор» Александр Ветерков отметил, что при дефиците кадров важнейшими факторами при выборе кандидатов являются опыт и навыки. Работодатели находятся в поисках квалифицированных специалистов, но хобби могут дать преимущества при выборе кандидатуры.

«Ваши увлечения могут продемонстрировать дополнительные качества, которые подойдут корпоративной культуре. Поэтому стоит обратить внимание на свои хобби и представить их в положительном свете на собеседовании, чтобы выделиться среди других кандидатов и повысить шансы на получение желаемой должности», — заявил Ветерков.