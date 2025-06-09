Стало известно, как можно запомнить много информации перед экзаменом

Шеф-редактор Edtech-компании «Лань» Екатерина Позднякова рассказала о способах, благодаря которым можно запомнить максимум информации перед экзаменом.

«Закон Парето помогает оптимизировать обучение, фокусируясь на простом правиле: 20% тем из курса покрывают 80% экзамена. Важно выделить 20% ключевых вопросов, которые чаще всего встречаются на экзаменах», — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению специалиста, необходимо сосредоточиться на билетах прошлых лет и главных тезисах в лекциях, а затем разобрать основные формулы, определения. Именно эта информация как правило дает 80% результата.

Другой эффективной техникой является метод интервального повторения, основанный на кривой забывания Эббингауза. Чтобы закрепить информацию в долгосрочной памяти, необходимо повторение. Оптимальными интервалами считается повтор через 10-15 минут, затем через несколько часов, день, 3-4 дня, неделю и месяц.

Прием мимотехники также облегчает запоминание больших объемов данных с помощью различных хитростей. Например, иностранные слова можно запомнить с помощью созвучий, числа, путем ассоциаций и образа по форме.