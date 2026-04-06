Стало известно, как москвичи зарабатывают на домашних питомцах

В России набирают популярность услуги и товары, связанные с домашними животными: из их шерсти делают алмазы и пряжу, а кошачьи усы продают для творчества, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ювелиры предлагают владельцам собак и кошек вырастить алмаз из шерсти питомца. Из нее выделяют углерод и при температуре выше 1400 градусов и давлении свыше 5 гектопаскалей создают камень. Для одного карата требуется около 200 граммов шерсти. Стоимость украшения начинается от 350 тысяч рублей.

Рукодельницы изготавливают из шерсти миниатюрные копии животных. Цена таких работ — от 5000 рублей. На сервисах объявлений также продают кошачьи усы, и спрос на них есть.

«Я, например, знаю, что усы продают за приличные деньги. Мне их бесплатно поставляют друзья и иногда собственная кошка. У меня много работ с котами: тарелки, часы. Вот для их создания усы и нужны. Еще знаю, что их используют как струны для маленьких гитар, читала об этом на форумах», — рассказала москвичка Марина Сорокина.

Владелица двух алабаев Елена Асеева прядет собачью шерсть и вяжет из нее изделия. Пряжа в московском регионе стоит 1000–1600 рублей за 100 граммов, носки — около 2000 рублей, кардиган может обойтись в 65 тысяч.

Ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что использовать животных только ради прибыли недопустимо. Он отметил, что крупных кошек иногда берут из приютов ради регулярной сдачи крови и не заботятся об их здоровье.

