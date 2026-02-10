Стало известно, как изменилось отношение к семье и браку у миллениалов и зумеров

Миллениалы и зумеры выбирают свободу и личный комфорт, а не стабильные отношения

Отношение к любви, семье и браку у представителей разных поколений заметно изменилось: если для бумеров стабильные отношения были приоритетом, то миллениалы и зумеры все чаще выбирают свободу и личный комфорт, сообщает pravda-nn.ru .

Поколение Х, выросшее в эпоху перемен и экономических кризисов, ценит стабильность и преданность в отношениях. По словам клинического психолога Евгении Жалитовой, многие представители этого поколения готовы жертвовать личным комфортом ради семьи, чтобы не повторить опыт родителей.

Миллениалы, родившиеся с середины 1980-х по 2000-е годы, отказываются от традиционных шаблонов. Они ставят на первое место самореализацию, карьеру и личную свободу. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что одиночество перестало восприниматься как недостаток. Миллениалы чаще разрывают отношения, если партнер не соответствует их ожиданиям, и не боятся оставаться одни.

Зумеры, выросшие в цифровую эпоху, уделяют особое внимание психологическому здоровью и гармонии в отношениях. Однако большинство знакомств происходит онлайн, что приводит к поверхностности и эмоциональному голоду. По словам экспертов, распространение «гостинга» и страх оценки в соцсетях делают отношения краткосрочными и менее доверительными.

Таким образом, для современных молодых людей любовь становится скорее возможностью, чем жизненной целью. Свобода выбора сочетается с неуверенностью, а традиционные ценности уступают место личным приоритетам.

