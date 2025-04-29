Стало известно, как часто россияне сталкиваются с переработками

Новое исследование с участием 1600 респондентов показало, что большинство офисных работников России (77%) регулярно работают сверх нормы. Из них постоянные переработки испытывает треть сотрудников (31%), а почти половина (46%) сталкивается с этим время от времени, пишет SHOT .

Особенно часто переработки затрагивают персонал, работающий по гибридному графику. Что касается оплаты дополнительных часов, законодательство предусматривает определенную схему: за первые два часа полагается полуторный размер оплаты, а начиная с третьего часа — двойной. Вместо денежной компенсации сотрудники могут выбрать дополнительное время отдыха.

Стоит отметить, что в трудовом или коллективном договоре могут быть установлены особые условия компенсации, не противоречащие Трудовому кодексу. Судя по результатам опроса, для многих россиян понятие полноценных выходных становится все более размытым.

Сотрудники на гибридном графике (37%) наиболее подвержены переработкам и сильнее других беспокоятся о своей продуктивности. Среди постоянно задерживающихся на рабочем месте преобладают те, кто стремится подтвердить свою значимость.