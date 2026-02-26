Стало известно, как будут наказывать за оскорбления в соцсетях в 2026 году

В настоящее время участились ситуации, когда достоинство и репутация людей подвергаются публичному унижению в грубой форме, противоречащей нормам общественной морали. Подобные нарушения широко распространены в интернете, включая социальные сети и мессенджеры. Доцент, кандидат юридических наук (РАНХиГС, КубГАУ), заместитель главы Краснодарского отделения ассоциации юристов России, руководитель комитета по науке и образованию Павел Каленский рассказал, какое наказание за подобное нарушение будет грозить в 2026 году, сообщает Газета.ru .

По российским законам, за оскорбление может наступать четыре типа юридических последствий: административные, дисциплинарные, гражданско-правовые и уголовные. По словам Каленского, ключевым документом здесь выступает статья 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Размер финансового взыскания варьируется в зависимости от категории правонарушителя. Для обычных граждан штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для представителей организаций — до 50 тысяч, для компаний — до 200 тысяч рублей.

«Намного строже наказываются оскорбления, совершенные в публичных выступлениях или СМИ, в мессенджерах и социальных сетях, а также в отношении нескольких человек одновременно либо государственными или муниципальными служащими», — уточнил специалист.

В указанных обстоятельствах штрафные суммы увеличиваются: для физических лиц — до 10 000 рублей, для должностных — до 100 000 рублей или дисквалификация на срок до одного года, для юридических — до 700 000 рублей.

Для чиновников повторное нарушение повлечет ужесточение мер. Кроме того, отдельная ответственность предусмотрена за попустительство — неисполнение обязанностей по пресечению оскорбительных высказываний в публично демонстрируемых материалах, СМИ и интернете.

Наиболее тяжкие правовые последствия установлены за оскорбление лиц судебного процесса. Здесь в действие вступает уголовное законодательство — предусмотрены штраф, обязательные работы, арест до четырех месяцев, а также судимость.

Пострадавшая сторона также имеет право обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда (статьи 151, 1100 Гражданского кодекса РФ). Сумма компенсации определяется судебным органом с учетом глубины причиненных страданий. Наиболее весомыми доказательствами послужат постановление о привлечении виновного к административной или уголовной ответственности и материалы расследования.

