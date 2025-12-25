Стало известно, как будет работать МосОблЕИРЦ в новогодние праздники

С 31 декабря по 9 января клиентские офисы МосОблЕИРЦ будут закрыты. Возобновят свою работу они с 10 января по обычному графику, сообщила пресс-служба центра.

При этом онлайн-сервисы будут доступны ежедневно. Личный кабинет на сайте мособлеирц.рф и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают без перерывов и выходных с 6:00 до 23:00. Через них в любой день можно:

Узнавать баланс и детали начислений в разделе «Умная платежка».

Оплачивать квитанции банковской картой или без комиссии через Систему быстрых платежей (СБП).

Отправлять обращения, документы и консультироваться.

Вносить изменения в лицевые счета, например, о собственниках или количестве проживающих.

Получать справки и выписки (кроме справок, требующих синей печати).

Заказывать установку или поверку счетчиков и другие домашние услуги.

Работа контактного центра также изменится в праздники. 31 декабря он будет работать сокращенный день — с 8:00 до 18:00. 1 и 2 января — выходные дни. В обычном режиме, ежедневно с 8:00 до 22:00, центр возобновит работу с 3 января. Для связи доступен телефон 8 499 444-01-00.

