Стало известно, как арендовать мангальную беседку в парках Москвы

Стало известно, как арендовать мангальную беседку в стартовавший шашлычный сезон в Москве и во сколько обойдется такое удовольствие, сообщает «Вечерняя Москва».

В 14 столичных парках расположили более 160 беседок с мангалами, ящиками с песком и навесами. С помощью сервиса «Мосбилет» происходит бронирование: необходимо указать дату, время, площадку, данные, внести оплату и получить билет. На месте администратор примет билет, стоимость аренды таких беседок начинается от 750 рублей.

«Посетители бронируют один временной слот, равный 4 часам. Продлить его нельзя. После завершения оплаченного времени отдыхающие должны покинуть мангальную зону», — заявили в городском департаменте культуры.

В случае вопросов и споров следует обращаться к администратору на месте. Однако если человек уже забронировал беседку, но прийти по каким-то причинам не смог, деньги за аренду не вернут. В случае задержки лучше прийти в беседку хотя бы на последний час, чтобы та не пустовала.