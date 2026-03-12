Стало известно, как агрегаторы изменили работу таксистов в России

В СССР таксистом становились после учебы и стажировки в таксопарке. Водители образовывали закрытое сообщество, контролировали «точки» у вокзалов и нередко зарабатывали сверх официальной зарплаты. Сегодня вход в профессию занимает один день: лицензия через «Госуслуги», аренда машины и подключение к приложению.

Ключевым игроком стал агрегатор. Он назначает цену поездки, удерживает комиссию 24–30 процентов и вводит систему рейтингов и бонусов. Водитель платит за аренду 2500–3000 рублей в сутки, налог для самозанятых и расходы на топливо. По подсчетам Сталинова, при 12-часовом графике с одним выходным в месяц можно заработать около 170 тысяч рублей.

«Я стал таксистом за день», — рассказал Сталинов.

По его словам, платформа поощряет длинные смены и наказывает за отказ от заказов снижением баллов активности. Чтобы не потерять доступ к заказам, показатель нужно держать выше 40 из 100. Пассажиры заранее видят цену, поэтому махинации со счетчиком исчезли, а чаевые редки.

Водители почти не общаются друг с другом и с клиентами: все взаимодействие проходит через приложение и чаты. «По сути, это подготовка к тому, чтобы заменить человека машиной», — считает Сталинов, отмечая, что алгоритмы уже полностью определяют ритм работы.

