Стало известно, где жители Каширы могут освятить куличи и посетить пасхальную службу

В воскресенье, 20 апреля, православные верующие отметят свой главный праздник — Пасху. По традиции в праздник Светлой Пасхи в храмах городского округа Кашира пройдут торжественные богослужения в ночь с 19 на 20 апреля и утром 20 апреля, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

19 апреля для православных наступит Великая, или Страстная суббота, она является последним днём Великого поста и кануном Пасхи. В этот день верующие стараются посетить церковь.

Христиане, отмечая Пасху Христову, вспоминают и воспевают Воскресение Спасителя, сокрушившего ад, поправшего смерть, одарившего всех людей надеждой будущего воскресения в вечную блаженную жизнь. Неотъемлемой частью праздника, конечно, являются традиционные пасхальные блюда, к которым относятся крашеные яйца, куличи, творожные пасхи. Освятить яства каширяне смогут в храмах округа 19 и 20 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.