Стало известно, где в Шаховской будут уничтожать борщевик в последние дни июля

В муниципальном округе Шаховская продолжается борьба с борщевиком Сосновского. На этой неделе химическая обработка от опасного ядовитого растения охватит 10 населенных пунктов. Наиболее проблемные участки, где обработку проведут в первую очередь, выявлены в деревнях Софьино, Борисовка, Бухолово, Дор, Воскресенское, Ровни. Обработка проводится на территориях муниципальной и неразграниченной собственности, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Владельцы или арендаторы частных участков обязаны самостоятельно уничтожать борщевик. С ними работают сотрудники административной комиссии. на сегодняшний день собственникам выдано более 100 предостережений на устранение ядовитого растения.

Сроки обработки могут корректироваться в зависимости от погоды. В администрации Шаховской напомнили, что для совместной борьбы с опасным растением об очагах борщевика можно сообщать по телефон: 8 (496-37) 3-30-13.

На сегодняшний день в округе от борщевика обработано более 1000 гектаров земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.