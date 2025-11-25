Стало известно, где работают самые активные бармены Ямала

Представители ресторанного бизнеса Ямала, работающие в отдаленных районах, не смогли принять участие в профессиональном соревновании. Причина заключается в совмещении владельцем нескольких ролей, включая официанта и бармена. В результате большинство заявок поступило из крупных городов, в том числе из Нового Уренгоя и Салехарда, об этом сообщила руководитель межрегионального центра развития местных сообществ «Люди Арктики» Виктория Дединская, пишет «СеверПресс» .

«В основном участвовали у нас города. <…> На сельских территориях представители бизнеса в данной сфере, как правило, и чтецы, и жнецы: они и собственники, и официанты, и бармены — все в одном лице. И это не позволило им участвовать, потому что точку общепита пришлось бы вообще закрыть на несколько дней, на время участия в этом конкурсе», — сообщила Дединская.

За титул лучших барменов и официантов Ямала соревновались главным образом жители Нового Уренгоя, Салехарда, Ноябрьска и Губкинского. Была проведена обширная информационная кампания: координаторы связались почти со всеми ресторанами, барами и предприятиями общественного питания в регионе, письма были направлены главам муниципалитетов и соответствующим органам. Было получено 25 заявок, из которых отобрали по 10 в каждой категории: официанты и бармены.

По словам Дединской, в некоторых случаях экспертам приходилось убеждать некоторых участников, помогая им преодолеть неуверенность. Региональный уровень конкурса вызывал опасения.

«Мы старались убедить их в том, что все участники находятся в равных условиях: „Ты ничем не хуже, поверь в себя, и участие в конкурсе изменит твою жизнь“», — подчеркнула Дединская.

