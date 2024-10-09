Стало известно, где прячется объявленная в розыск экс-телеведущая Курбангалеева*

сегодня в 16:56

Бывшую ведущую федерального ТВ Фариду Курбангалееву* не так давно объявили в международный розыск. Скорее всего, сейчас журналистка находится в столице Чехии, пишет Life.ru .

Курбангалеева* покинула федеральное телевидение в 2014 году, протестуя против возвращения Крыма в состав России. С началом СВО ведущая открыто поддержала Украину.

Весной 2024 года ее заочно обвинили по двум статьям УК РФ: части 2 статьи 205.2 и пункту «д» части 2 статьи 207.3 (публичные призывы к оправданию терроризма и публичное распространение фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды).

По данным прессы, Курбангалеева* находится в Праге, куда эмигрировала еще в 2018 году.

«Похоже, что бывшая телеведущая живет на деньги внесистемной оппозиции», — отмечает издание.

Не так давно Курбангалеева создала свой канал на видеоплатформе YouTube. В ее эфирах появляются украинские деятели и покинувшие Россию иноагенты.

* Признана Минюстом РФ и Росфинмониторингом иностранным агентом, террористом и экстремистом в России.