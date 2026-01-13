Стало известно, где чаще всего отдыхали жители Забайкалья в новогодние дни

В период новогодних каникул жители Забайкальского края предпочитали проводить время в СПА-салонах и банях, где одним из ключевых факторов комфортного отдыха являлось наличие стабильного интернета, сообщает «Царьград» .

Анализ данных, проведенный специалистами «МегаФона», выявил увеличение интереса забайкальцев к сайтам, предлагающим услуги бань, саун и СПА, в первые дни января 2026 года. Число посещений этих ресурсов увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем передаваемых данных возрос на 14%. Готовясь к праздничному отдыху, жители заранее приобретали необходимые атрибуты для посещения парных: веники, полотенца, тапочки и другие принадлежности.

Самый большой интерес к данным сайтам наблюдался в декабре 2025 года — объем трафика по сравнению со средним показателем увеличился почти вдвое. Высокий спрос сохранялся также в феврале и октябре 2025 года, характеризующихся холодными погодными условиями, в то время как весной жители края искали другие способы для проведения досуга.

Данные, полученные с различных российских онлайн-платформ, подтверждают данную тенденцию: потребители заранее осуществляли закупки банных товаров. На Wildberries в октябре было приобретено на 30% больше веников, чем годом ранее. Пользователи Ozon проявляли повышенный интерес к добавлению березовых веников в свои корзины — в 1,8 раза чаще, чем в октябре 2024 года, а продажи ковшей, ушатов и ведер выросли на треть.

