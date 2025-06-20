Стало известно, для чего силовикам и бизнесу нужны профайлеры

Психолог, профайлер, полиграфолог и лектор Российского общества «Знание» Ирина Страчкова рассказала, кто такие профайлеры, чем они занимаются и как могут быть полезны силовикам и бизнесу, сообщает «ФедералПресс» .

«Профайлер анализирует поведение человека, от мимики и жестов до речи, ценностей и убеждений. Его задача — понять, как человек действует и на что способен», — отметила эксперт.

Профайлинг, по ее словам, включает в себя разнообразные методики, в том числе определение психотипов. Но опираться лишь на это недостаточно: квалифицированный профайлер применяет целый комплекс взаимодополняющих подходов.

Изначально профайлинг был востребован в авиационной отрасли и криминалистике для оценки рисков. В настоящее время он нашел применение в бизнесе при найме персонала, в службах безопасности — для выявления неблагонадежных лиц, а также в сфере межличностной коммуникации и самопознания.

На вопрос о возможности освоения профайлинга любым человеком эксперт ответила, что все не так однозначно. По ее мнению, ключевыми являются определенные характеристики: развитое аналитическое мышление, внимательность к деталям, умение сравнивать данные, эмпатия и коммуникабельность. Наличие психологического или криминологического образования является плюсом, хотя встречаются успешные профессионалы и с другим образовательным бэкграундом.

Самое важное — это наличие мотивации, интерес к человеку и стремление к обучению. В наше время существует множество курсов, позволяющих получить базовые знания для дальнейшего профессионального роста, заключила Страчкова. Сегодня специалисты по профайлингу востребованы в различных областях и приобретают все большее значение в сфере работы с людьми.