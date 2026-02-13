Стало известно, что россияне делают с вещами бывших партнеров после расставания

Наиболее распространенным ритуалом, символизирующим закрытие прошлой главы, является удаление предметов, напоминающих о партнере. Две пятых респондентов сообщили, что просто выбрасывают оставленные вещи или подарки. Каждый пятый предпочитает вернуть их владельцу, 7% передаривают такие вещи знакомым, а 5% — продают.

Цифровая сфера также требует очистки: 17% участников опроса удаляют всю переписку и блокируют бывших партнеров во всех социальных сетях. При этом подход к архивным фотографиям у мужчин и женщин разнится. Почти 40% женщин не удаляют общие снимки, рассматривая их как часть личной истории. В то же время 36% мужчин поступают противоположным образом — стирают все совместные фотографии как из соцсетей, так и с личных устройств.

После расставания 18% респондентов немедленно приступают к поиску новой пары через приложения для знакомств. При этом 15% сначала предпринимают попытки восстановить прежние отношения, а 16% ищут эмоциональной поддержки у друзей и родственников.

Большинство мужчин (70%) не прибегают к радикальным изменениям во внешности после разрыва. Однако каждая пятая женщина в такой ситуации меняет прическу. Среди тех, кто все же решается на перемены в имидже, основными причинами называются желание открыть новый этап в жизни (51%) и стремление обрести уверенность в себе (28%). Только 11% целью изменений указывают попытку вызвать ревность у бывшего партнера, а 10% надеются таким образом ускорить встречу с новой любовью.

Многие в период после расставания корректируют свои повседневные привычки и образ жизни. Каждый пятый мужчина начинает регулярно ходить в тренажерный зал. 11% женщин садятся на диету, чтобы снизить вес, а 11% мужчин принимают решение сменить место работы.

Абсолютное большинство опрошенных настроены на будущее с надеждой: в возможность новых серьезных отношений верят 86% женщин и 78% мужчин. В онлайн-опросе приняли участие 1523 человека из разных регионов России.

