Стало известно, что нового построят для детей в ЯНАО

На Ямале в 2026 году откроют пять соцобъектов для детей

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что в 2026 году на территории Ямала планируется открыть 5 социальных объектов, предназначенных для юных жителей. Они будут расположены в Новом Уренгое, Тарко-Сале и Ханымее, сообщает «Север-Пресс» .

«Продолжаем создавать лучшие условия для наших детей. <…> Строительство объектов для детей — наш стратегический вклад в будущее Ямала. Делаем все, чтобы качественное образование, медицина, спорт и творчество были доступны всем ребятам», — написал глава региона в соцсети «ВКонтакте».

В 2026 году в Новом Уренгое завершится строительство крупнейшей в регионе детской школы искусств. Ее смогут посещать до 1140 детей ежедневно. Планируется внедрение новых направлений, таких как графический дизайн и мультимедиа.

Кроме того, в газовой столице России откроется спортивный комплекс «Факел Арена», где в настоящее время завершается установка мебели. Он станет основной площадкой для секции по футзалу спортивной школы имени Константина Еременко и будет принимать региональные и общероссийские соревнования.

Уже в этом году учащиеся с 1 по 9 классы в Тарко-Сале смогут посещать образовательный центр «НОВАшкола». В настоящее время там ведется установка необходимого оборудования. Строительство данного центра стало возможным благодаря поддержке компании НОВАТЭК.

Помимо этого, в городе откроется детский медицинский центр, в котором будет размещено первое в Пуровском районе отделение патологии речи.

В Ханымее будет открыт современный детский сад, оснащенный залами для музыкальных и спортивных занятий, а также технопарком.

