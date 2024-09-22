Стало известно, какие виды животных и растений встречаются в Подмосковье

Черный аист и тушканчик: стало известно, кого можно увидеть в Подмосковье

В подмосковных лесах можно встретить редкие виды животных и растений, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, в лесной зоне Московской области обитает черный аист. Он гнездится на высоте 10–25 м в кроне старых, высоких деревьев. Обычно он неуловим и предпочитает скрытность.

В хвойных лесах на севере Подмосковья можно увидеть крошечную бурозубку. Взрослая особь этого зверька из семейства землеройковых весит всего около полутора граммов.

Единичные встречи с большим тушканчиком были зафиксированы в округах Зарайск и Серебряные Пруды. Зверек занесен Красную книгу Московской области.

Желающие также могут посетить Центральный зубровый питомник Приокско-Террасного заповедника. Он находится в г. о. Серпухов.

Также в лесах Подмосковья обитают беркут, медянка, филин, летяга и орешниковая соня. Последняя внесена в Красную книгу Москвы.

В Подмосковье можно собрать сон-траву. Это растение от 7 до 15 см высотой, его можно определить по крупному цветку. Оно растет на лугах. Также в этом году в Орехово-Зуевском лесничестве зацвели пальчатокоренник фукса и любка двулистная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.