Стало известно, что грозит обманутым пенсионерам за подрывы банкоматов

Юрист Жуков: наказание за поджоги банкоматов для пенсионеров будет строгим

Недавно Петербург стал эпицентром волны терактов, сопровождающихся поджогами и взрывами. Особенно тревожным является тот факт, что все чаще за такие преступления оказываются осуждены пожилые жители города, ставшие жертвами мошенников. Журналисты решили разобраться, возможно ли смягчить наказание для обманутых пенсионеров, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Объектами атаки стали банкоматы, автомобили правоохранителей и простых граждан, военкоматы, а также различные инфраструктурные объекты. Среди них — случай, который прокомментировал юрист Иван Жуков.

«Эти действия были квалифицированы как террористический акт, поэтому я думаю, что наказание будет по всей строгости», — отметил эксперт.

Тем не менее, суд имеет право учитывать индивидуальные обстоятельства каждого дела, такие как возраст и здоровье подсудимого.

По словам Жукова, предсказать, какие факторы могут повлиять на решение суда, невозможно — каждое дело уникально, и решение будет основываться на тяжести совершенного преступления. Суд учтет как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства, вызывая у граждан надежду на справедливое рассмотрение их случаев.