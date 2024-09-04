Стало известно, что больше половины петербуржцев не поддерживают ЕГЭ

Сотрудники сервиса SuperJob выяснили, что большая часть петербуржцев отрицательно относится к Единому госэкзамену (ЕГЭ), а почти четверть горожан — положительно, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Опрос показал, что женщины чаще поддерживают вступительные испытания в отличие от мужчин. По мнению экспертов, это связано с тем, что мамы лучше разбираются в том, какие возможности ждут их ребенка.

Также исследователи пришли к выводу, что каждый второй выпускник университета одобряет ЕГЭ. Половина уверена, что им удалось поступить в вуз благодаря современной системе проверки знаний.

Аналитики отметили, что многие жители Северной столицы с высшим образованием не имеют ничего против экзаменов для зачисления в институт. Старшее поколение поддерживает вступительные экзамены, а более молодое — ЕГЭ, добавили специалисты.