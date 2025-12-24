Стало известно, что 90% юристов используют в работе ИИ

Стало известно, для чего юристы используют в работе ИИ

Исследование, проведенное Авито совместно с Право.ru, демонстрирует глубокое проникновение технологий искусственного интеллекта в российскую юриспруденцию. Выяснилось, что нейросети активно применяются 90% юристов, при этом 63% из них сообщают о повышении эффективности работы, передает «Бриф24» .

В опросе приняли участие свыше 500 юристов, представляющих цифровые компании и юридические фирмы. Результаты показали, что 88% респондентов уже интегрировали ИИ в свою деятельность. Более того, 63% участников исследования отмечают увеличение продуктивности благодаря использованию нейросетей.

Юристы используют ИИ для первичного анализа информации (57%), генерации новых идей (53%), подготовки черновиков юридических заключений (48%), а также для составления и проверки стандартных документов и договоров (39%). Некоторые применяют нейросети для изучения судебной практики и в маркетинге.

Управляющий директор по юридическим вопросам компании Александр Смирнов сообщил о создании в компании отдельного юнита для автоматизации процессов. Команда занимается тестированием внутреннего ИИ-ассистента, разработанного на основе собственных моделей, который анализирует информацию и приводит в порядок документацию.

Наиболее популярными среди опрошенных оказались такие сервисы, как ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Яндекс GPT и GigaChat. Еще 23% предпочитают специализированные юридические инструменты, включая Perplexity и Claude.

В основном доступ к инструментам ИИ бесплатный, однако 43% юристов самостоятельно оплачивают подписки. Корпоративные лицензии предоставляются в 25% компаний.

По мнению юристов, основные препятствия связаны с риском ошибок в данных, необходимостью перепроверки и вопросами конфиденциальности. Также отмечаются технические сложности и сопротивление со стороны сотрудников.

Наиболее безопасными областями для применения ИИ считаются автоматизация рутинных задач и мозговой штурм. Кроме того, 13% компаний внедрили собственные решения, 28% находятся в процессе тестирования, а 31% планируют введение в ближайшее время. При этом 75% уверены, что через 3-5 лет ИИ станет общепринятым стандартом, а 45% видят в нем исключительно вспомогательный инструмент.

