Стало известно, чьи рисунки появятся на открытках «Новогодней почты»

Правительство Санкт-Петербурга опубликовало результаты своего масштабного конкурса детских рисунков, на который впервые было подано свыше 3500 заявок, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В этом году основными темами детских иллюстраций для поздравительных открыток стали «Новогодний Петербург будущего» и «Петербург — мегаполис XXI века».

Рисунки, выбранные в качестве основы для открыток, были определены командой «Петербургского дневника» в результате открытого конкурса.

Среди победителей — три работы юных талантов из Санкт-Петербурга.

Олияи Давлятзода, учащаяся 9 класса средней школы № 317, представила восхитительный рисунок: образ будущего Петербурга заключен в знаменитом яйце Фаберже. Открытка символизирует не только красоту города, но и его инновационное развитие, где традиции гармонично сочетаются с современными тенденциями.

Арина Захарова, 9-летняя ученица 2 класса школы № 403 Пушкинского района, любит в свободное время рисовать, лепить и шить для кукол. В своей работе Арина «предсказала», что Петербург станет еще более ярким, а по улицам начнут гулять настоящие роботы.

17-летняя Карина Закирова изобразила футуристический скоростной поезд и современные небоскребы, которые, по ее мнению, вскоре появятся рядом с «Лахта Центром».