Стало известно, чем займется свежесозданный Всероссийский родительский комитет

сегодня в 12:50

Сенатор Совфеда от Подмосковья Ольга Забралова заявила, что Всероссийский родительский комитет начнет работать с органами власти и молодежными организациями. По ее словам, комитет также будет рассматривать обращения россиян и создавать рабочие группы, сообщает 360.ru .

«Важно, что будут обеспечиваться постоянное взаимодействие с председателями региональных родительских комитетов, координация работы родительского сообщества в масштабах всей страны, трансляция ценного просветительского контента и проведение совместных мероприятий», — подчеркнула первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике.

Также Всероссийский родительский комитет начнет координировать деятельность межрегиональных комитетов и поддерживать их, вносить предложения для проектов нормативных актов Минпросвещения.

«Многомерная, разноформатная работа с родительским сообществом страны — только начало большого пути», — добавила сенатор СФ от Московской области.

Комитетчиками смогут стать родители из всех федеральных округов России, представители Минпросвещения и общественники. Для участия в объединении родителям нужно будет пройти конкурсный отбор.

19 сентября министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что при ведомстве создали Всероссийский родительский комитет. Соответствующее поручение давал президент РФ Владимир Путин.