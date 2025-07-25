Стало известно, чем опасны «серые» подключения интернета

Представьте, вы исправно платите за интернет. И даже не задумываетесь, что часть этих денег должна идти на аренду опор линий электропередачи, на которых размещены проводасвязи. Еще обиднее, вы не догадываетесь, что провайдер не заключил договор с энергетиками и разместил свое оборудование на ЛЭП нелегально. Получается, вы платите за услугу, которая технически — незаконна. И если сетевая организация в ходе регулярных рейдов обнаружит и демонтирует самовольный подвес, вы в одно мгновение лишитесь интернета. Но это не самое страшное.

«Серые» подключения — не просто обман. Они угрожают вашей энергобезопасности. Провода, размещенные на опорах ЛЭП незаконно, нарушают нормы эксплуатации: неправильный расчет нагрузки на опору может стать причиной аварии и без света останется целый поселок.

Некоторые провайдеры, попавшись на самоуправстве, в судах прикрываются аргументами о лишении права жителей на доступный интернет. Но почему-то забывают упомянуть, что из-за их схем это право может исчезнуть вместе с электричеством. Закон здесь однозначен: если провайдер использует чужую инфраструктуру — он обязан оплатить ее аренду. Тем более, что стоимость услуг у провайдеров-нелегалов нисколько не ниже, чем у компаний, работающих на рынке по всем правилам. Налицо незаконное обогащение.

Помните, наличие договора на размещение волоконно-оптических линий связи на электрооборудовании сетевой организации — обязательная составляющая легальной деятельности компании-провайдера! Требуйте при заключении договора данный документ, чтобы обезопасить себя и не лишиться того самого «вайфая».

Безопасность и стабильность — не те вещи, на которых стоит экономить. Если провайдер выбирает «серые» схемы вместо честной работы, значит, ему важнее прибыль, а не качество предоставляемых клиентам услуг связи.