Стало известно, чем хотят заниматься школьники Подмосковья в «День добрых дел»

В Подмосковье в ходе школьного голосования выяснилось, что на первом месте в топе мероприятий «Дня добрых дел» у ребят уборка, далее — рукоделие, затем — патриотическое направление, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Первое место — это привести в порядок школьный двор или парк. То, что мы называли в самом начале физическим трудом. Второе место — сделать что-то своими руками — это скамейки, кормушки, скворечники и т. д. Третье — все, что касается такого патриотического направления: посетить воинскую часть или госпиталь, привести в порядок воинского захоронение или мемориал», — сказала Швелидзе в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что в опросе приняло участие более 400 тыс. человек. Педагоги и ученики могли выбрать несколько вариантов ответов. Принимались инициативы и от самих детей. Больше всего ребята хотят помогать пожилым людям и ветеранам, далее — оказывать поддержку бездомным животным, заняться сбором гумпомощи для бойцов СВО.

«Кроме того, были предложения организовать помощь жителям подтопленных территорий, например, в Оренбургскую область. Ребята предлагала в том числе делать благотворительные ярмарки. <…> Завершают топ-5 инициатив письма участникам СВО и открытки ко Дню Победы для наших ветеранов», — рассказала министр.

27 апреля в Подмосковье пройдет «День добрых дел». О старте акции сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Традиционно после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку — проводим субботники силами муниципальных и региональных служб, и рады привлечь к этому неравнодушных людей. Особая категория — дети. Важно, чтобы они могли внести лепту. 27 апреля — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а „День добрых дел“. Детям не нужно будет учить предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителями», — сказал губернатор.