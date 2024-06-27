Стало известно, чем будут заниматься депутаты Мособлдумы во время каникул

В период так называемых летних каникул важно провести мониторинг правоприменения законов, которые направлены на привлечение и удержание специалистов, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Только так мы будем понимать, насколько эффективны наши инициативы и что еще мы можем сделать. Это касается и участников спецоперации, их близких», — сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что важно следить, как реализуются законы, направленные на их поддержку. Выяснять, какие есть трудности при оформлении льгот, какая им требуется помощь.

«Летом важно продолжать встречаться с нашими героями, которые сейчас приезжают в отпуск, и с их семьями. Мы с вами ведем эту работу на протяжении двух лет, и сейчас она не должна прекращаться», — отметил спикер парламента.

Председатель Мособлдумы попросил продолжать организацию сбора и доставки гуманитарной помощи на фронт и в новые регионы. За полгода Мособлдума отправила около 75 тонн гуманитарного груза.

Кроме того, летом Мособлдума проведет ряд крупных мероприятий. Это форумы по креативным индустриям и по теме реализации проекта «Активное долголетие».

«По креативным индустриям мы планируем выйти на региональный закон с предоставлением мер поддержки этому виду предпринимательства», — обозначил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой армейский резерв страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.