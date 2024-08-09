Стали известны требования к арендатору подмосковного особняка Пугачевой

Журналисты выяснили, что особняк Примадонны по-прежнему пустует — его можно арендовать за 2 миллиона рублей в месяц. При этом перед просмотром жилья нужно предоставить документ, удостоверяющий личность.

«Вы должны прислать скан паспорта, чтобы арендодатель смог вас проверить. Так как он публичная личность, сами понимаете, успешный арендатор предварительно пройдет серьезную проверку», — заявил риелтор.

По его словам, в стоимость включено обслуживание охраны и иные платежи, которые взимаются поселком. Жильцу придется платить по счетчикам, за замену септика канализации и прочие расходы.

Специалист уточнил, что в коттедже можно расположиться с животными и детьми, а также нанять прислугу. Кроме того, у арендатора будет возможность пользоваться личным пирсом, где можно припарковать катер.